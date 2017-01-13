Кудрин обозначил цель по инфляции в среднесрочной перспективе

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Целью для России в среднесрочной перспективе должно быть снижение инфляции до уровня 2-2,5%, считает экс-министр финансов, глава совета фонда Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

"В денежно-кредитной политике ключевым является то, что мы должны держать инфляцию ниже 4%. Сегодня мы поставили задачу на три года — 4% (инфляция в России – ред.), но даже уже в среднесрочной перспективе мы должны спуститься до 2-2,5%, это снижение стоимости финансовых ресурсов в стране и, тем самым, создание основы для длинных денег", — сказал Кудрин, выступая с докладом на Гайдаровском форуме.

На предстоящие три года власти закладывают в свои расчеты инфляцию в 4%, и ЦБ намерен добиться этого таргета уже в 2017 году. Для подтверждения своей решимости регулятор в 2016 году проводил достаточно жесткую денежно-кредитную политику, не снижая ключевую ставку незамедлительно вслед за инфляцией. Ставка ЦБ по-прежнему держится на отметке 10%. Банк России также дал четкий сигнал, что ждать очередного снижения ставки раньше первого полугодия 2017 года не стоит.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.