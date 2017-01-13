Сбербанк в 2016 году нарастил кредиты физлицам по РСБУ на 4,9%

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Сбербанк в 2016 году увеличил кредитование населения на 4,9%, корпоративного сектора — сократил на 7,6%, говорится в отчетности крупнейшего российского банка по РСБУ.
В том числе в декабре банк предоставил корпоративным клиентам кредиты на сумму 1,26 триллиона рублей, всего за год – более 9,1 триллиона рублей, что на 35% больше, чем годом ранее. За месяц портфель сократился на 535 миллиардов рублей за счет переоценки валютных кредитов и досрочных погашений кредитов рядом крупных клиентов. Отмечается, что без учета этих факторов кредитный портфель в декабре показал бы рост.
Физлицам в декабре выдано более 170 миллиардов рублей, всего за год – 1,55 триллиона рублей, что на 28% больше, чем в 2015 году. Розничный кредитный портфель увеличился за месяц на 21 миллиард рублей за счет жилищных кредитов.