Медведев: власти должны подходить к реформам предельно аккуратно
15:3012.01.2017
(обновлено: 20:08 19.01.2017)
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Правительство РФ должно предельно взвешенно и аккуратно подходить ко всем реформам, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Нам в России, конечно, нужно реформировать экономику, в которой доминирует сырьевой сектор и делать это в период относительно низких цен на сырье, когда она и так находится в уязвимом состоянии. Поэтому все связанные со структурными преобразованиями решения мы принимали и будем принимать предельно взвешенно и аккуратно, сопровождая их необходимыми стабилизирующими, поддерживающими мерами и вообще и действовать нужно максимально аккуратно", — сказал Медведев, выступая на пленарной сессии Гайдаровского форума
в РАНХиГС.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.