Медведев встретился с экспертами после пленарной сессии Гайдаровского форма

Гайдаровский форум в 2017 году (88)

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который в четверг принял участие в работе Гайдаровского форма в РАНХиГС, встретился с международными экспертами после пленарной сессии.

Во встрече, которая проходила без присутствия прессы, приняли участие более двух десятков мировых экспертов, в том числе первый заместитель директора МВФ Дэвид Липтон, вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер, вице-президент Европарламента Александр Ламбсдорфф.

Кроме того, собеседниками Медведева стали бывшая президент Финляндии Тарья Халонен, экс-президент Чехии Вацлав Клаус, бывший премьер Польши и глава Национального банка страны Марек Белька, экс-премьер Австралии Кевин Радд. Участвовали во встрече и главы ряда крупных зарубежных компаний и представители крупнейших научно-исследовательских центров.

С российской стороны в дискуссии приняли участие, в частности первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры финансов Антон Силуанов и экономического развития Максим Орешкин.