Медведев оценил риски увеличения технологического отставания России

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Риск наращивания технологического отставания России может стать очень серьезным, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Необходимо постоянно производить апгрейд технологий и профессиональных квалификаций. Я считаю, что риск нарастания технологического отставания в нашей стране является одним из наиболее серьезных вызовов, может быть, самым серьезным вызовом, который стоит перед нашей экономикой. Я думаю, что это нам тоже нужно обязательно и обсуждать, и конечно, решение принимать по этому поводу", — сказал Медведев, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.