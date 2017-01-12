Россия открыта участию во внешнеэкономических союзах, заявил Медведев

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Россия не будет закрываться, настроена на более активное участие во внешнеэкономических союзах, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Россия не хочет, и не будет закрываться. Мы не собираемся игнорировать глобальные тренды. Наша задача – максимально их использовать для решения своих задач", — сказал Медведев, выступая на Гайдаровском форуме.

Премьер-министр добавил, что Россия "настроена и на развитие международной торговли, и на создание собственных цепочек добавленной стоимости, и на более активное участие во внешнеэкономических союзах и соглашениях".

Говоря о новых механизмах глобального управления, Медведев упомянул такой формат сотрудничества как G20, "который, как известно, пришел практически на смену большой семерки, большой восьмерки".

"Но понятно, что означает та самая "Большая семерка" без других крупнейших экономик. Да ничего", — сказал Медведев.