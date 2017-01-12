Медведев назвал условия для восстановления роста российской экономики

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Восстановить нормальные темпы роста экономики РФ мерами только монетарной и бюджетной политики невозможно, требуются структурные реформы, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"И, тем не менее, при всех страновых особенностях эти приоритетные направления практически идентичны и связаны с развитием человеческого капитала, прежде всего, за счет сфер образования, здравоохранения, улучшения делового климата и, конечно, развития инфраструктуры", — добавил он.