Медведев назвал условия для восстановления роста российской экономики

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Восстановить нормальные темпы роста экономики РФ мерами только монетарной и бюджетной политики невозможно, требуются структурные реформы, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Очевидно, что есть одна общая проблема, о которой здесь тоже уже говорили — это риск долгосрочной стагнации. Уже понятно, что восстановить нормальные темпы роста только за счет денежной и бюджетной политики не получится, требуются серьезные структурные реформы, хотя мы об этом говорим последние лет, наверное, 15", — сказал Медведев, выступая на Гайдаровском форуме.

"И, тем не менее, при всех страновых особенностях эти приоритетные направления практически идентичны и связаны с развитием человеческого капитала, прежде всего, за счет сфер образования, здравоохранения, улучшения делового климата и, конечно, развития инфраструктуры", — добавил он.