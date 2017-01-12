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Экономика

Рынок акций слабо меняется по индексу ММВБ

14:1012.01.2017
0410
Биржевые сводки. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Рынок акций РФ в рублевом исчислении днем в четверг торгуется без определенной динамики на фоне неуверенных колебаний рынка нефти около отметки 55 долларов за баррель сорта Brent.

Работа московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
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Российский рынок акций открылся ростом на 0,3-1,8%

Снижение доллара к рублю мешает расти рублевому индексу ММВБ.

К 13.01 мск индекс ММВБ снижался на 0,1%, до 2217 пунктов, а индекс РТС рос на 1,8% — до 1177 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Без четкой динамики

Рынок акций РФ в четверг меняется без определенной динамики на фоне неуверенных колебаний западноевропейских фондовых индексов.

Добыча нефти в Техасе, США. Архивное фото
© AP Photo/ PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
Цена на нефть снижается на увеличении запасов в США

Кроме того, стоимость нефти также демонстрирует неуверенную динамику около отметки 55 долларов за баррель. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 января, выросли на 4,1 миллиона баррелей — до 483,1 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что показатель увеличился всего на 1,162 миллиона баррелей, до 480,162 миллиона баррелей.

Кроме того, добыча нефти в стране за неделю выросла на 2%, или на 176 тысяч баррелей в сутки, до 8,946 миллиона баррелей в сутки. Это стало самым высоким уровнем с апреля.

В итоге в лидерах снижения — акции "нефтянки": "Роснефти" (-1,5%), "Лукойла" (-1,3%), "Газпрома" (–0,8%).

Авиационный взлет

Акции "Трансаэро" подскакивали на 12% на новостях о долговых перспективах компании. Сбербанк рассматривает предложение руководства "Трансаэро" о конвертации долга в акции новой авиакомпании, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка. Ранее "Трансаэро", которая в 2015 году не смогла продолжить деятельность из-за долгов, предложила план своего перезапуска.

Рублевая монета на фоне Московского Кремля. Архивное фото
© AFP 2017/ Alexander Nemenov
Курс рубля сейчас соответствует платежному балансу, заявил Силуанов

Акции "Аэрофлота" растут на 2,2%. Годовая чистая прибыль перевозчика будет не ниже уровня 43 миллиардов рублей, что соответствует дивидендам на уровне 20 рулей на акцию, дали оценку в компании БКС.

Также в четверг дорожают, в частности, акции Polymetal Int (+1,5%), "Русгидро" (+0,9%), "Алросы" (+4,9%), "Фосагро" (+2,5%) НМТП (+3,8%).

Прогнозы и рекомендации

До конца дня на рынке акций, скорее всего, сохранится "боковик", считает Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс".

"Ориентир по индексу ММВБ — 2220. Реакция рынков на речь Трампа оказалась сдержанной, на Нью-Йоркской бирже скорректировался вниз только сектор биотехнологий и здравоохранения. Сырьевые бумаги, напротив, следуют за нефтью, которая растет", — добавил он.

Возможно возобновление роста рынка по индексу ММВБ в течение дня на позитивном внешнем фоне в виде подорожания нефти, считает Валерий Евдокимов из Нордеа банка.

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