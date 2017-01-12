Комитет Госдумы не поддержал законопроект о строительных сберкассах

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о строительных сберегательных кассах (ССК).

Документ, внесенный группой депутатов от "Справедливой России", предусматривает создание ССК — банков, специализирующихся на привлечении денежных средств в строительные сберегательные вклады и предоставлении его вкладчикам кредитов для улучшения жилищных условий, а также для капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома. Надзор за деятельностью ССК должен осуществляться Банком России.

Согласно проекту, вкладчик ССК заключает с ней договор накопления сбережений, который предусматривает внесение им в течение определенного срока взносов фиксированного объема (строительных сберегательных взносов). Когда накопленная сумма составит 30-50% от стоимости квартиры (договорной выплатной суммы), вкладчик приобретает право на получение кредита в объеме, необходимом для покупки квартиры.

Кредит для улучшения жилищных условий, предоставляемый ССК, по проекту, обеспечивается залогом приобретаемой за счет предоставленного кредита и (или) принадлежащей вкладчику недвижимости в размере не более 80% от его рыночной стоимости, кредит меньше 1 миллиона рублей может быть без обеспечения. Однако объем кредитов без обеспечения, предоставленный ССК, не может превышать 30% объема текущей ссудной задолженности ССК.

Против принятия законопроекта выступило правительство РФ, поскольку предлагаемый механизм целевых вкладов и кредитования не требует специального регулирования, преследуемые авторами цели могут быть достигнуты за счет действующих гражданско-правовых институтов, а оказание господдержки вкладчикам ССК повлечет дополнительные расходы федерального бюджета, источник финансирования которых в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не определен.

Кроме того, сопроводительные материалы к законопроекту не содержат пояснений, каким образом создание ССК может положительно повлиять на решение проблемы жилищного кредитования, а также улучшить защиту прав и законных интересов кредиторов и заемщиков по договорам кредита на улучшение жилищных условий, обосновали свое мнение власти.