Зубков назвал возможные сроки следующей встречи Россия-ЕК-Украина по газу

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Следующая встреча между РФ, ЕК и Украиной по газу может состояться в феврале, сообщил журналистам председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

"Министр энергетики занимается. Наверное, будут какие-то встречи, я думаю. Может не в январе, в феврале", — сказал Зубков, отвечая на вопрос, планируется ли встреча в трёхстороннем формате по газу.

Россия, Украина и ЕК 9 декабря 2016 года провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа в ЕС и на Украину. Однако стороны не договорились о возобновлении поставок газа Украине, поскольку Киев настаивает на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".