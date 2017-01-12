Правительство приняло окончательное решение по дивидендам для госкомпаний

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Постановление правительства о выплате госкомпаниями дивидендов в размере 50% чистой прибыли готово, его принятие — технический момент, поскольку все соответствующие решения приняты, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Оно подготовлено, находится в правительстве. Все решения по этому поводу, на совещаниях, были приняты. Я надеюсь, что это просто технический момент", — сказал он.

"Мы не предусматриваем каких-то исключений", — также ответил Силуанов на вопрос, предусмотрены ли здесь исключения для каких-то компаний.

В конце сентября Минфин РФ внес в правительство проект распоряжения о бессрочной выплате госкомпаниями дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли, сообщал журналистам замглавы ведомства Алексей Моисеев. Позднее он заявлял, что норма для госкомпаний РФ по дивидендам пока может остаться двойственной — 50% прибыли РСБУ или МСФО, но в перспективе надо оставить только МСФО.

В начале ноября Силуанов заявлял, что эта норма распространена на дивиденды по итогам 2016 года на все госкомпании без исключений.