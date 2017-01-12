В "Газпроме" не боятся влияния новых санкций США на "Северный поток-2"

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Новые санкции США против РФ, законопроект о введении которых подготовила группа сенаторов, не окажут влияния на проект строительства газопровода "Северный поток-2", сообщил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

"Нет. Это коммерческий проект. По сути, он одобрен немецкой стороной, многими другими. Пока, вроде, нет особых опасений", — сказал Зубков, отвечая на вопрос о влиянии новых санкции США на реализацию "Северного потока-2".

Группа американских сенаторов разработала законопроект, предполагающий возможность введения санкций за инвестиции в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты в РФ. Они могут быть применены не только против граждан и жителей США, но и против граждан и компаний третьих стран. Для введения в действие документ должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом.

Отвечая на вопрос о возможном усилении санкций в будущем, Зубков отметил: "Куда же ещё больше, в последнее время и так целый шквал новых санкций. Практически они давно уже на нас, санкции, но какого-то существенного влияния они не оказали на российскую экономику".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.

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