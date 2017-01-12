Курс рубля сейчас соответствует платежному балансу, заявил Силуанов

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Курс рубля сейчас соответствует состоянию платежного баланса, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Рубль сейчас соответствует состоянию платежного баланса", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос журналистов, сбалансирован ли сейчас курс рубля и удовлетворен ли он корреляцией курса с нынешней ценой на нефть.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.42 мск четверга снижался на 0,42 рубля — до 59,33 рубля, евро на 0,02 рубля — до 63,12 рубля. Нефть торгуется на уровне 55,4 доллара за баррель по марке Brent.