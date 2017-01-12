Эксперты заявили о снижении продаж новых автомобилей в 2016 году

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в декабре снизились на 0,9% в годовом выражении до 146 тысяч, за весь 2016 год — снизились на 11%, до 1,42 миллиона единиц, следует из презентации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Продажи в декабре — 146 тысяч штук, 10% роста от уровня ноября 2016 года и на 0,9% ниже результата декабря (2015 года). Продажи 2016 года — 1,42 миллиона штук, на 176 тысяч или 11% ниже, чем в 2015 году. Это согласуется с июньским прогнозом АЕБ", — говорится в презентации.