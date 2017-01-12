Банк России в 2018 году намерен значительно улучшить качество аудита

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Разработка поправок в законодательство РФ по качеству аудиторских проверок, включая постепенную передачу Банку России полномочий по контролю за аудиторами, позволит в 2018 году существенно улучшить ситуацию на рынке, сообщил главный аудитор Банка России Валерий Горегляд.
ЦБ готовит ряд мер по совершенствованию контроля в сфере аудита, отметил он. "В случае успешной их реализации нам в течение следующего года удастся существенно улучшить положение дел в этой области", — отметил главный аудитор Банка России.
"Банк России как регулятор финансового рынка в целом заинтересован в повышении качества аудиторской работы, пресечении недобросовестных практик. Мы хотим быть уверены, что если финансовая организация получила заключение аудитора, то мы знаем, то эта отчетность достоверна", — подчеркнул Горегляд.
Роль аудиторов на финансовом рынке
Сейчас отзыв ЦБ лицензий банков в РФ очень часто происходит на фоне подтверждения аудиторами достоверной финансовой отчётности, напомнил Горегляд.
"В значительной степени все зависит от профессионализма аудитора и во многих случаях эту недостоверность можно было увидеть в ходе проверок, это говорят наши исследования, которые мы проводим. Мы исследуем каждый кейс, связанный с отзывом лицензий", — сказал главный аудитор ЦБ.
Похожая картина складывается и с аудитом некредитных финансовых организаций. Так, в 2016 году было отозвано лицензий у 17 негосударственных пенсионных фондов (НПФ), и 8 из них имели неквалифицированные заключения о предоставлении годовой отчетности, уточнил Горегляд.
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в ноябре поручил проработать вопрос о передаче от Минфина Банку России полномочий по регулированию аудиторских компаний. По мнению главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, финансовый рынок РФ нуждается в росте качества аудиторских услуг, а уровень востребованности результатов аудита остается крайне низким.
Лицензирование аудиторской деятельности было отменено с 2010 года. В соответствии с законом об аудиторской деятельности, все организации, работающие в этой сфере, до 1 января 2010 года обязаны были вступить в СРО, контроль над которыми осуществляет Минфин.
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