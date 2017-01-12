Банк России в 2018 году намерен значительно улучшить качество аудита

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Разработка поправок в законодательство РФ по качеству аудиторских проверок, включая постепенную передачу Банку России полномочий по контролю за аудиторами, позволит в 2018 году существенно улучшить ситуацию на рынке, сообщил главный аудитор Банка России Валерий Горегляд.

"Мы поставили вопрос о том, чтобы часть регуляторных функций, надзорных функций были переданы Центральному банку. В целом эта позиция нашла поддержку в правительстве РФ… Процесс начат по соответствующему законодательному оформлению наших полномочий", — сказал Горегляд на экспертной дискуссии "Аудит и контроль в России и мире: ожидания и реалии" в ходе Гайдаровского экономического форума.

ЦБ готовит ряд мер по совершенствованию контроля в сфере аудита, отметил он. "В случае успешной их реализации нам в течение следующего года удастся существенно улучшить положение дел в этой области", — отметил главный аудитор Банка России.

"Банк России как регулятор финансового рынка в целом заинтересован в повышении качества аудиторской работы, пресечении недобросовестных практик. Мы хотим быть уверены, что если финансовая организация получила заключение аудитора, то мы знаем, то эта отчетность достоверна", — подчеркнул Горегляд.

Роль аудиторов на финансовом рынке

Сейчас отзыв ЦБ лицензий банков в РФ очень часто происходит на фоне подтверждения аудиторами достоверной финансовой отчётности, напомнил Горегляд.

Из 97 российских банков, у которых ЦБ отозвал лицензии в 2016 году, 59 банков имели заключение о достоверности годовой отчётности, сообщил он.

"В значительной степени все зависит от профессионализма аудитора и во многих случаях эту недостоверность можно было увидеть в ходе проверок, это говорят наши исследования, которые мы проводим. Мы исследуем каждый кейс, связанный с отзывом лицензий", — сказал главный аудитор ЦБ.

Похожая картина складывается и с аудитом некредитных финансовых организаций. Так, в 2016 году было отозвано лицензий у 17 негосударственных пенсионных фондов (НПФ), и 8 из них имели неквалифицированные заключения о предоставлении годовой отчетности, уточнил Горегляд.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в ноябре поручил проработать вопрос о передаче от Минфина Банку России полномочий по регулированию аудиторских компаний. По мнению главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, финансовый рынок РФ нуждается в росте качества аудиторских услуг, а уровень востребованности результатов аудита остается крайне низким.

Лицензирование аудиторской деятельности было отменено с 2010 года. В соответствии с законом об аудиторской деятельности, все организации, работающие в этой сфере, до 1 января 2010 года обязаны были вступить в СРО, контроль над которыми осуществляет Минфин.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.