Правительство проведет совещание по плану приватизации

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Правительство РФ скоро обсудит план приватизации, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"Скоро", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы обсуждаем его, нет никакой необходимости торопиться, он должен быть выверен абсолютно", — сказал Шувалов журналистам, отвечая на вопрос о плане приватизации на 2017-2019 годы.

Глава Росимущества Дмитрий Пристансков в начале декабря говорил, что проект прогнозного плана приватизации на 2017-2019 годы внесен в Белый дом. По ряду позиций есть разногласия, но они не носят принципиального характера, планировалось провести дополнительное совещание у Шувалова.

По словам Пристанскова, правительство согласовало продажу трех крупных активов на 2017 год — 10,9% ВТБ, 25% минус одна акция "Совкомфлота" и НМТП.