Шувалов рассказал об ожиданиях правительства по ситуации в экономике

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Экономика РФ чувствует себя лучше, чем год назад, ожидания правительства на 2017 год сдержанные, но позитивные, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"Значительно лучше, чем год назад", — ответил Шувалов на вопрос, как сейчас себя чувствует российская экономика.

"Наши ожидания позитивны, об этом говорит и премьер-министр, и вчера обсуждали это на совещании у президента… Наши ожидания (по планам на 2017 год — ред.) сдержанные, но оптимистичные", — добавил он.