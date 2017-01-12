Минтранс проработает возможные принципы дифференциации тарифа "Платона"

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости/Прайм. Минтранс РФ в 2017 году проработает возможные принципы дифференциации тарифа системы взимания платы с большегрузов "Платон", сообщил журналистам первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих.

Дитрих в декабре 2016 года говорил, что Минтранс рассмотрит вопрос о возможности дифференцированного тарифа "Платона". Он говорил, что министерство смотрит на опыт других стран, в которых действуют те или иные системы взимания платы, и они зависят, как правило, от времени суток, от загруженности магистрали, типов транспортных средств. Тариф, добавлял он, может быть стимулирующим для отдельных групп, в том числе для малого бизнеса.

"Я говорил о том, что это сделать не так просто, не так быстро. Я полагаю, что мы попробуем это сделать в этом году…. Выработать принципы, подходы и понять вообще, насколько это будет работать и какой будет эффект", — сказал Дитрих в четверг в кулуарах Гайдаровского форума в РАНХиГС.

Система "Платон" введена в строй 15 ноября 2015 года. Деньги идут в дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн. Тариф в настоящее время составляет 1,53 рубля за километр вместо изначально запланированных 3,73 рубля. Минтранс РФ предлагает повысить тарифы с февраля 2017 года до 2,61 рубля за километр, с июня того же года — до 3,06 рубля за километр.

Дитрих в четверг добавил, что правительство РФ пока не утвердило предложения Минтранса по такой динамике тарифа.