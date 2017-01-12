Слепнев рассказал, когда утвердят первые 10 проектов развития моногородов

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Первые 10 программ в рамках приоритетного проекта развития моногородов будут утверждены на комитете у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова в ближайшие недели, сообщил замруководителя аппарата правительства — директор департамента проектной деятельности Андрей Слепнев в рамках "Гайдаровского форума".
"И отдельная тема, она горизонтальная, охватывает и качество жизни, и экономику — это моногорода. Мы планируем первые 10 программ моногородов на проектном комитете у Игоря Ивановича (Шувалова — ред.) утвердить буквально в течение нескольких недель", — отметил Слепнев.
Проект предусматривает создание в 100 моногородах территорий опережающего социально-экономического развития. При этом, как отмечала пресс-служба кабмина, для всех 319 моногородов предстоит разработать программы развития, включающие в себя меры по диверсификации экономики, улучшению городской среды, развитию человеческого капитала.
Срок реализации проекта — по декабрь 2025 года. Согласно паспорту приоритетной программы, ее бюджет на 2017-2018 годы будет составлять 11,2 миллиарда рублей, включая софинансирование регионов и муниципалитетов.
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