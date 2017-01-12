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Экономика

Слепнев рассказал, когда утвердят первые 10 проектов развития моногородов

Тема:
Гайдаровский форум в 2017 году (88)
11:2412.01.2017
14883
Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Первые 10 программ в рамках приоритетного проекта развития моногородов будут утверждены на комитете у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова в ближайшие недели, сообщил замруководителя аппарата правительства — директор департамента проектной деятельности Андрей Слепнев в рамках "Гайдаровского форума".

Строительство многоэтажного жилого дома. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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ОП предлагает помогать застройщикам в моногородах
Говоря об экономических показателях при приоритетах экономического роста РФ, Слепнев назвал их очевидными и имеющими широкий консенсус. "Это экспорт — задача удвоения несырьевого экспорта к 2025 году и 15% роста к 2018; малый бизнес — новые рабочие места, поддержка 330 тысяч малых предприятий, реформа контрольных надзоров", — рассказал он.

"И отдельная тема, она горизонтальная, охватывает и качество жизни, и экономику — это моногорода. Мы планируем первые 10 программ моногородов на проектном комитете у Игоря Ивановича (Шувалова — ред.) утвердить буквально в течение нескольких недель", — отметил Слепнев.

Вид на Дом правительства Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Правительство утвердило паспорт приоритетного проекта развития моногородов
Ранее правительство России утвердило паспорт приоритетного проекта "Комплексное развитие моногородов", призванного снизить зависимость моногородов от работы градообразующих предприятий, создав к концу 2018 года 230 тысяч новых, не связанных с такими предприятиями рабочих мест.

Проект предусматривает создание в 100 моногородах территорий опережающего социально-экономического развития. При этом, как отмечала пресс-служба кабмина, для всех 319 моногородов предстоит разработать программы развития, включающие в себя меры по диверсификации экономики, улучшению городской среды, развитию человеческого капитала.

Срок реализации проекта — по декабрь 2025 года. Согласно паспорту приоритетной программы, ее бюджет на 2017-2018 годы будет составлять 11,2 миллиарда рублей, включая софинансирование регионов и муниципалитетов.

+
Экономика
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
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  • Михалыч
    вот это размах для откатов!
    20:47
    13.01.2017
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