Российские власти ждут результатов от приоритетных проектов к маю 2018 года

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Первые результаты работы по приоритетным проектам в России правительство планирует получить к маю 2018 года, на данный момент власти не удовлетворены процессом реализации проектного метода работы, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в рамках "Гайдаровского форума" в РАНХиГС.

Говоря о результатах запущенного нового формата по реализации приоритетных проектов, Шувалов сказал: "Пока ожидать результатов рано, эти результаты должны быть продемонстрированы к маю 2018 года".

"И мы так и строим свою работу, что первые серьезные результаты мы должны будем продемонстрировать к весне 2018 года, хотя есть планы и чуть дальше — на 3-5 лет", — сказал первый вице-премьер.

"Если говорить про то, как последние месяцы сложились — мы не удовлетворены тем, что происходит, потому что нет серьезной мотивации к переходу на проектные принципы (работы — ред.), не получилось взаимодействие проектных офисов министерств с проектным офисом правительства, внутри аппарата не существует определения, кто за что отвечает. И это все мы наблюдаем", — рассказал чиновник.

Шувалов считает это отрицательным моментом текущей настройки по проектному методу. "Но по целям, по показателям эффективности, по паспортам то, что мы сейчас делаем, этому мы научились и понимаем, что нужно делать. В целом я вижу определенные сдвиги. Но если по цели мы их определили, то сама настройка механизма — это достаточно тяжело, работа проходит тяжело", — подытожил он.