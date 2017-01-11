Глава МЭР заявил, что российская экономика начинает год ростом

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости/Прайм. Экономика РФ чувствует себя более уверенно и в 2017 год входит в состоянии роста, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Сегодня обсуждали вопросы, связанные с экономической ситуацией. В принципе, здесь есть определенные позитивные новости: в 2017 год экономика входит более уверенно, в состоянии экономического роста. Отмечали рост позитивных настроений у бизнеса. Индексы деловой уверенности сейчас находятся на уровне 2011-2012 года, на максимальных значениях за последние, получается, 5-6 лет", — сказал Орешкин по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Министр отметил, что ряд секторов уже демонстрирует улучшение динамики. "Этот хороший импульс для экономической динамики уже находит отражение в разных показателях, в том числе в более высоком темпе роста и промышленного производства по сравнению с тем, что мы видели в середине прошлого года. Растет и погрузка на железной дороге, и потребление электроэнергии, даже с учетом очистки от холодной погоды, которая, конечно, тоже повлияла на данный показатель", — отметил Орешкин.