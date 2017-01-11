"Аэрофлот" в 2016 году предварительно увеличил перевозки пассажиров на 11%

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости/Прайм. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в 2016 году, по предварительным данным, нарастила перевозки пассажиров в годовом выражении на 11% — до 28,9 миллиона человек, в декабре – на 15,3%, до 2,4 миллиона человек, сообщила Росавиация.

"По предварительным данным, в декабре 2016 года авиакомпания "Аэрофлот-российские авиалинии" перевезла 2,36 миллиона пассажиров (рост на 15,3%), по итогам года — 28,97 миллиона пассажиров (рост на 11%)", — говорится в сообщении.

Авиакомпания S7 ("Сибирь") в декабре 2016 года, по предварительным данным, перевезла 667 тысяч пассажиров, что больше результата предыдущего года на 5,1%; за весь прошлый год — 9,52 миллиона пассажиров (рост на 16,1%).

Авиакомпания "Россия" в декабре обслужила 619,7 тысячи пассажиров (рост в 2,3 раза), а за прошедший год нарастила перевозки пассажиров в 1,7 раза – до 8,09 миллиона человек. Перевозки "ЮТэйр" в декабре выросли на 35% — до 500,9 тысячи пассажиров, по итогам 12 месяцев – на 20%, до 6,64 миллиона пассажиров.

"Уральские авиалинии" в декабре нарастили перевозки на 37,7% — до 472,2 тысячи пассажиров, за год — на 18,8%, до 6,46 миллиона человек.

В целом рост пассажирских перевозок у первой двадцатки авиакомпаний РФ в 2016 году составил 17,2% — с 71,32 миллиона до 83,62 миллиона пассажиров, отметила Росавиация.