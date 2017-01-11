Банк "Новация" сообщил о финансовых проблемах из-за "информационной атаки"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости/Прайм. Небольшой адыгейский банк "Новация" сообщил о финансовых проблемах, сказавшихся на его платежеспособности, которые возникли из-за "информационной атаки", а также из-за проблем, связанных с кредитным риском, следует из информации, размещенной на сайте банка.

"Финансовые проблемы возникли из-за спровоцированной информационной атаки в отношении банка. В результате массового снятия денежной наличности с расчетных и вкладных счетов клиентами была нарушена текущая платежеспособность банка", — сообщила кредитная организация.

"Финансовые проблемы возникли в результате несбалансированности сроков востребования кредитов, предоставленных клиентам, и обязательств банка по расчетным и вкладным счетам из-за несвоевременного погашения кредитов крупными заемщиками", — говорится также в сообщении.

Руководство банка срочно принимает меры по восстановлению платежеспособности и привлечению межбанковских кредитов для удовлетворения текущих требований клиентов. Кредитная организация при этом отметила, что долгосрочная платежеспособность и размер собственных средств банка соответствует нормативам ЦБ РФ. "Это значит, что банк способен в течение длительного периода времени удовлетворять требования клиентов, кредиторов и контрагентов", — отмечается в сообщении.

По состоянию на 1 декабря капитал банка составлял 302 миллиона рублей при допустимом минимуме 300 миллионов рублей. При этом банк "Новация" имел один из корреспондентских счетов в "Вега-банке", который в начале декабря лишился лицензии. В конце 2016 года банк раскрыл информацию о проведении 9 января заседания совета директоров для рассмотрения вопроса об осуществлении мер по финансовому оздоровлению кредитной организации.

Банк "Новация", по данным РИА Рейтинг, по итогам первых трех кварталов прошлого года занимал 408-е место в российской банковской системе с активами в размере 2,78 миллиарда рублей. Население хранит в нем более 1,5 миллиарда рублей.