Прямой авиарейс соединит Махачкалу с Краснодаром и Ростовом-на-Дону

МАХАЧКАЛА, 11 янв – РИА Новости. Прямой авиарейс из Махачкалы в Краснодар и Ростов-на-Дону откроется с 13 января, сообщил РИА Новости представитель махачкалинского аэропорта.

"С 13 января 2017 года будет открыто авиасообщение между городами Махачкала, Краснодар и Ростов-на-Дону. Полеты по маршруту Махачкала — Краснодар — Ростов-на-Дону будут выполняться по понедельникам и пятницам на воздушном судне Ан-24 авиакомпанией "Пионер", — рассказал собеседник агентства.

Международный аэропорт "Махачкала" (АО "Аэропорт Махачкала") — единственный аэропорт в Дагестане. Пропускная способность на внутренних рейсах — 200 пассажиров в час, на международных — 60 пассажиров в час. С февраля 2016 года началось строительство терминала международных авиалиний общей площадью более 8 тысяч квадратных метров.