Прямой авиарейс соединит Махачкалу с Краснодаром и Ростовом-на-Дону

МАХАЧКАЛА, 11 янв – РИА Новости. Прямой авиарейс из Махачкалы в Краснодар и Ростов-на-Дону откроется с 13 января, сообщил РИА Новости представитель махачкалинского аэропорта.
Международный аэропорт "Махачкала" (АО "Аэропорт Махачкала") — единственный аэропорт в Дагестане. Пропускная способность на внутренних рейсах — 200 пассажиров в час, на международных — 60 пассажиров в час. С февраля 2016 года началось строительство терминала международных авиалиний общей площадью более 8 тысяч квадратных метров.