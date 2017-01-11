Замена выплат по ОСАГО ремонтом не решит проблем граждан, считают в ОНФ

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Замена выплат по полису страхования автогражданской ответственности натуральным возмещением не решит проблемы граждан, считает член руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За права заемщиков" Виктор Климов.
"Фактическая замена, то есть приоритет натурального ремонта перед выплатами, – не решение проблем с ОСАГО. Это, возможно, частичное решение проблем для страховых компаний, но это не решение проблем с ОСАГО для граждан", — цитирует пресс-служба движения Климова.
"И потребителю будет довольно трудно защитить свои права самостоятельно, потому что будет перекладываться ответственность с сервисного центра на страховую компанию и так далее", — заключил Климов.