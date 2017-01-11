Замена выплат по ОСАГО ремонтом не решит проблем граждан, считают в ОНФ

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Замена выплат по полису страхования автогражданской ответственности натуральным возмещением не решит проблемы граждан, считает член руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За права заемщиков" Виктор Климов.

Поправки в закон об ОСАГО о преимущественном использовании ремонта автомобиля перед денежным возмещением по страховому случаю в декабре прошли первое чтение в Госдуме. Во вторник зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что Банк России выступает за скорейшее принятие закона о приоритете натурального возмещения по ОСАГО, чтобы он вступил в силу с 1 марта 2017 года.

"Фактическая замена, то есть приоритет натурального ремонта перед выплатами, – не решение проблем с ОСАГО. Это, возможно, частичное решение проблем для страховых компаний, но это не решение проблем с ОСАГО для граждан", — цитирует пресс-служба движения Климова.

По его словам, "сфера недовольства из той части, где граждане ранее были недовольны недоступностью полисов, переместится в сферу недовольства действиями страховщиков и сервисных центров, то есть в сферу, где потребитель будет сталкиваться с качеством ремонта".

"И потребителю будет довольно трудно защитить свои права самостоятельно, потому что будет перекладываться ответственность с сервисного центра на страховую компанию и так далее", — заключил Климов.