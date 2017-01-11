Аксенов: реализация проектов СЭЗ в Крыму создаст 30 тысяч рабочих мест

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости, Максим Грознов. Реализация инвестиционных проектов свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму позволит создать 30 тысяч рабочих мест на полуострове, считает глава республики Крым Сергей Аксенов.

"Общее количество участников СЭЗ превысило 700, общий объем инвестиций по заключенным договорам составляет более 80 миллиардов рублей. Реализация проектов в рамках СЭЗ позволит создать 30 тысяч рабочих мест", — сказал Аксенов в интервью журналу "Российская Федерация сегодня".

В числе наиболее крупных проектов глава Крыма назвал строительство оздоровительно-рекреационного комплекса "Итальянская деревня" в Черноморском районе, реконструкцию и развитие птицефабрики в Симферопольском районе, проект по развитию и закладке виноградников, садов и плодовых насаждений, выращиванию плодово-овощной сельскохозяйственной продукции и свежих фруктов, строительство рекреационно-оздоровительного комплекса в Партените (Южный берег Крыма).

В конце 2016 года бывший министр экономического развития республики Крым Валентин Демидов на панельной сессии в рамках Дней Крыма с "Деловой Россией" в Москве сообщил, что, начиная с 2014 года, участники СЭЗ направили на реализацию проектов и вложили в экономику Крыма более 11,5 миллиарда рублей, создав 8,7 тысячи рабочих мест.

Закон о создании в Крыму и Севастополе СЭЗ вступил в силу с 1 января 2015 года. Зона предполагает льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особые условия предпринимательской деятельности, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны.

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