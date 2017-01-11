Минэкономразвития готовит меры по улучшению делового климата в России

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости/Прайм. Минэкономразвития РФ в феврале подготовит комплекс решений, которые позволят улучшать позиции РФ в страновом рейтинге условий ведения бизнеса Всемирного банка Doing Business, заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин.

"В феврале мы выйдем с комплексом дополнительных решений, которые должны будем принять в этом году, чтобы продолжать движение вперед по улучшению делового климата", — сказал Орешкин по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Также министерство намерено стимулировать переход на изменение подхода к контролю и надзору за бизнесом.

"В этом году будет проделана большая методологическая работа, будет осуществляться переход на внедрение системы управления рисками, то есть контроль и надзор должен быть ориентирован на то, чтобы не проверять всех подряд, а выделять по дополнительным показателям, анализу информации зоны особенного риска и проверки проводить только в этой сфере", — добавил министр.

По его словам, также планируется подготовить два документа: первый будет посвящен негативным практикам — типичным нарушениям, которые допускает бизнес, второй — позитивной практике: как следует вести себя бизнесу, чтобы не попадать в поле зрения контрольно-надзорных органов.