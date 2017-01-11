"Газпром" обновил рекорд поставок газа по "Северному потоку"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости/Прайм. "Газпром" побил очередной рекорд по экспорту газа по "Северному потоку": 10 января компания поставила по газопроводу 167,4 миллиона кубометров газа, говорится в сообщении компании.

"10 января "Газпром" установил новый максимальный суточный уровень экспорта по газопроводу "Северный поток". За прошедшие сутки по нему было поставлено 167,4 миллиона кубометров газа — на 11,1% больше проектных объемов в пересчете на год", — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала года это уже третий суточный рекорд поставок газа по "Северному потоку". По сравнению с рекордом 9 января поставки выросли на 2 миллиона кубометров газа в сутки.

"Северный поток" уверенно демонстрирует дополнительный запас прочности при поставках газа европейским потребителям в осенне-зимний период. И делает это в условиях сильного похолодания и значительного роста спроса на газ", — приводятся в сообщении слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

Газопровод "Северный поток" проходит по дну Балтийского моря — от российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. Он состоит из двух ниток протяженностью 1224 километра пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров газа в год каждая и является самым протяженным подводным маршрутом экспорта газа в мире. Первая очередь газопровода была запущена 8 ноября 2011 года, вторая — в октябре 2012 года.

Акционерами оператора проекта — компании Nord Stream AG — являются "Газпром" (51%), германские Wintershall Holding и PEG Infrastruktur AG (по 15,5%), французская Engie и нидерландская Gasunie (по 9%).