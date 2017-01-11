"Нафтогаз" рассказал о долгах украинских потребителей перед компанией

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Задолженность украинских потребителей перед компанией "Нафтогаз Украина" составляет более 915 миллионов долларов, за последнюю неделю долги были погашены на 1,2%, сообщила пресс-служба "Нафтогаза" в среду.

"Суммарная просроченная задолженность предприятий теплокомунэнерго, теплоэлектростанций и прямых промышленных потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет 24,9 миллиарда гривен (915,8 миллиона долларов)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшую неделю задолженность была погашена на 11 миллионов долларов, или 11,2% от общего долга. Это произошло за счет частичного погашения своей задолженности компанией "Киевэнерго", предприятиями теплокомунэнерго и теплоэлектростанциями.