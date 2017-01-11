АСВ назначило ответственных за выплаты клиентам банков НКБ и БНКВ

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости/Прайм. Выплаты вкладчикам Банка на Красных Воротах (БНКВ) и НКБ, у которых ЦБ РФ с 29 декабря отозвал лицензии, осуществят Россельхозбанк и "РГС Банк", сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"Вкладчикам АКБ "БНКВ" (АО) возмещение по вкладам выплатит ПАО "РГС Банк", вкладчикам ООО КБ "НКБ" — АО "Россельхозбанк", — говорится в сообщении.
ЦБ РФ ранее отмечал, что Банк на Красных Воротах проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков привела к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. В связи с потерей ликвидности кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.
По величине активов, согласно данным ЦБ, Банк на Красных Воротах на 1 декабря 2016 года занимал 275-е место в банковской системе РФ, банк НКБ — 527-е место.