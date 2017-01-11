АСВ назначило ответственных за выплаты клиентам банков НКБ и БНКВ

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости/Прайм. Выплаты вкладчикам Банка на Красных Воротах (БНКВ) и НКБ, у которых ЦБ РФ с 29 декабря отозвал лицензии, осуществят Россельхозбанк и "РГС Банк", сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий подсчитал для РИА Новости, что выплаты АСВ клиентам Банка на Красных Воротах и банка НКБ могут составить около 3,5 миллиарда рублей. АСВ ранее сообщало, что выплаты начнутся не позднее 18 января 2017 года.

"Вкладчикам АКБ "БНКВ" (АО) возмещение по вкладам выплатит ПАО "РГС Банк", вкладчикам ООО КБ "НКБ" — АО "Россельхозбанк", — говорится в сообщении.

ЦБ РФ ранее отмечал, что Банк на Красных Воротах проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков привела к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. В связи с потерей ликвидности кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

НКБ при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски, не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма по своевременному направлению в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

По величине активов, согласно данным ЦБ, Банк на Красных Воротах на 1 декабря 2016 года занимал 275-е место в банковской системе РФ, банк НКБ — 527-е место.