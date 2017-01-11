Российские аэропорты в праздники обслужили больше пассажиров, чем год назад

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские аэропорты обслужили в новогодние праздники порядка 4 миллионов человек, это на 20% больше прошлогоднего периода, сообщил глава Минтранса Максим Соколов на совещании у президента РФ Владимира Путина.

По его словам, Минтранс отметил рост как авиационных, так и железнодорожных перевозок в этот период. При этом наибольшей популярностью, по словам Соколова, пользовались маршруты внутри страны.

"По сложившейся традиции, наибольшей популярностью пользуется авиационный транспорт, и в этом году крупнейшие российские аэропорты в новогодние праздники обслужили на 20% больше пассажиров, чем в предыдущий период — около 4 миллионов человек", — сказал он.

По его словам, московские аэропорты — чуть менее 3 миллионов, сильно прибавил аэропорт Сочи и Симферополь.

"Но абсолютным лидером стал аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, прибавив за новогодние праздники 30% в отношении к прошлому году", — добавил Соколов.