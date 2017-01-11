Рынок акций откроется нейтрально на умеренно позитивном фоне

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Рынок акций РФ и рубль откроются нейтрально на умеренно позитивном фоне, говорят трейдеры.

Ожидание выступления Дональда Трампа на конференции придаст волатильности американской валюте на мировых валютных площадках, добавляют аналитики.

Прогнозы

Открытие российского рынка акций в среду ожидается в районе 2230-2235 пунктов по индексу ММВБ, прогнозирует Олег Шагов из ИФК "Солид". Он предполагает, что в дальнейшем индекс ММВБ будет совершать колебания вблизи текущих уровней, а драйвером его движений выступят новости с нефтяного рынка и, в том числе, ожидающиеся данные отраслевой статистики по запасам и производству нефти в США.

Благодаря утренней стабильности нефтяных котировок торги рублем на Московской бирже откроются нейтрально, а в течение дня вероятно умеренное ослабление рубля, считает Вадим Иосуб из "Альпари". Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 59,6-60,8 рубля, для европейской валюты — 62,9-64,2 рубля, уточняет он.

"Рост большинства азиатских индексов с одновременным падением нефтяных цен, задают противоречивый внешний фон перед открытием российского фондового рынка, который может сменить вчерашний рост на коррекцию", — говорит он. Вероятный коридор по индексу ММВБ находится в пределах значений 2215-2260 пунктов, по индексу РТС — 1165-1185 пунктов, полагает аналитик.

После полуночи отчет Американского нефтяного института API показал рост запасов нефти на 1,5 миллиона баррелей, однако эта информация на рынок существенно не повлияла, обращает внимание Иосуб из "Альпари".

В среду внимание рыночных игроков будет сконцентрировано на выходе данных по объему производства и сальдо торгового баланса в Великобритании, запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США, напоминает Сергей Козловский из Grand Capital. Кроме того, состоится первая пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа, напоминает он.

Внешние факторы

Основные биржевые индексы Европы закрыли торговую сессию вторника ростом; британский индекс FTSE 100, между тем, вновь обновил исторический максимум на фоне сильного удешевления британского фунта стерлингов.

Согласно данным бирж, по итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,52% и показал историческое максимальное значение на закрытии — 7275,47 пункта. При этом в ходе торгов индекс поднимался еще выше — до 7285 пунктов.

Основные фондовые индексы США во вторник не продемонстрировали единой динамики, однако NASDAQ вновь обновил рекорд на фоне ожидания инвесторами сезона корпоративных отчетов и пресс-конференции избранного президента страны Дональда Трампа. NASDAQ поднялся на 0,36%, до 5551,82 пункта.

Фондовые фьючерсы США с утра снижаются в пределах 0,04-0,1%. Азиатские биржи с утра преимущественно растут по основным фондовым индексам на 0,19-0,62%: японский Nikkei 225 — на 0,39%, гонконгский Hang Seng — на 0,62%, сингапурский индекс Straits Times рос на 0,31%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,19%, при этом шанхайский SSE Composite снижается на 0,56%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 53,73 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,17%).

Курс евро торговался на уровне 1,0553 против 1,0561 доллара на предыдущем закрытии торгов.

Итоги предыдущих торгов на рынке РФ

Рынок акций РФ закрылся в плюсе во вторник на фоне дневного роста цен на нефть выше 55 долларов за баррель и укрепления рубля к доллару.

Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,19% — до 2237,49 пункта, индекс РТС — на 1,27%, до 1175,01 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника повысился на 8 копеек — до 60,17 рубля, евро — на 3 копейки, до 63,52 рубля.