Рогозин назвал полезным участие России в экономическом форуме в Индии

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал ярким и полезным участие делегации России в работе экономического форума "Энергичный Гуджарат" в Индии.
"Я обращался… к залу и телезрителям, наблюдавших открытие форума. И говорил об общих ценностях России и Индии и перспективах наших отношений. Участие нашей делегации в работе форума было ярким и полезным", — написал Рогозин в своем Twitter.
Выступление от имени делегации России шло с переводом на хинди pic.twitter.com/0yUoMnJeR4— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 10 января 2017 г.