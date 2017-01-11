Рогозин назвал полезным участие России в экономическом форуме в Индии

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал ярким и полезным участие делегации России в работе экономического форума "Энергичный Гуджарат" в Индии.

"Я обращался… к залу и телезрителям, наблюдавших открытие форума. И говорил об общих ценностях России и Индии и перспективах наших отношений. Участие нашей делегации в работе форума было ярким и полезным", — написал Рогозин в своем Twitter.

Выступление от имени делегации России шло с переводом на хинди pic.twitter.com/0yUoMnJeR4 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 10 января 2017 г.

​

Форум "Энергичный Гуджарат-2017" является крупнейшим форумом в Индии, который проходит восьмой раз и продлится до 13 января. В российскую делегацию вошли представители Минэкономразвития, Минпромторга, МЧС. В форуме принимают участие представители двух регионов РФ — Татарстана и Астраханской области. На проходящей в рамках форума торгово-промышленной ярмарке представлены более 10 компаний.