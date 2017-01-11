Шахта "Распадская" готовится добывать уголь из нового пласта

КЕМЕРОВО, 11 янв — РИА Новости. Шахта "Распадская" в городе Междуреченске Кемеровской области (входит в Evraz Group) приступила к подготовке нового пласта с запасами более 127 миллионов тонн угля, добычу планируется начать в третьем квартале текущего года, сообщает пресс-служба компании.
Как уточнили в компании, проходчикам необходимо пройти около 20 километров горных выработок, параллельно с их подготовкой идет строительство поверхностного техкомплекса. Для выдачи угля оборудуют две конвейерные линии: по одной он будет выдаваться с проходческих забоев через галерею на угольный склад, по другой — напрямую из лавы транспортироваться на обогатительную фабрику "Распадская".
Ежемесячная добыча шахты составляет от 450 до 600 тысяч тонн угля. Шахта "Распадская" — один из лидеров по производству коксующегося угля в России, входит в десятку крупнейших угольных шахт мира. Балансовые запасы предприятия составляют более 1 миллиарда тонн угля марки "ГЖ". После обогащения на одноименной фабрике концентрат поставляется на металлургические и коксохимические предприятия РФ, Украины и Юго-Восточной Азии. Предприятие находится под управлением ООО "РУК", которое управляет и другими активами ПАО "Распадская" и ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" (входят в Evraz).