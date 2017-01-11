Шахта "Распадская" готовится добывать уголь из нового пласта

КЕМЕРОВО, 11 янв — РИА Новости. Шахта "Распадская" в городе Междуреченске Кемеровской области (входит в Evraz Group) приступила к подготовке нового пласта с запасами более 127 миллионов тонн угля, добычу планируется начать в третьем квартале текущего года, сообщает пресс-служба компании.

"Распадская" приступила к подготовке пласта 6-6а с балансовыми запасами более 127 миллионов тонн коксующегося угля ценной марки "ГЖ". Отработку планируют начать в третьем квартале 2017 года с запуском лавы 4-6-33. Ввод пласта позволит предприятию стабильно работать до 2030 года. Инвестиции составят порядка 90 миллионов рублей. Геологическая разведка показала: пласт мощный, уголь здесь высокого качества. Расширение базы коксующихся углей поможет охранить лидерские позиции на рынке", — говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, проходчикам необходимо пройти около 20 километров горных выработок, параллельно с их подготовкой идет строительство поверхностного техкомплекса. Для выдачи угля оборудуют две конвейерные линии: по одной он будет выдаваться с проходческих забоев через галерею на угольный склад, по другой — напрямую из лавы транспортироваться на обогатительную фабрику "Распадская".

Специалисты провели предварительную дегазацию пласта. Для безопасности угледобычи в лаве будет комбинированная схема проветривания в комплексе с системами пылеподавления, пожаротушения и межсекционного орошения.

Ежемесячная добыча шахты составляет от 450 до 600 тысяч тонн угля. Шахта "Распадская" — один из лидеров по производству коксующегося угля в России, входит в десятку крупнейших угольных шахт мира. Балансовые запасы предприятия составляют более 1 миллиарда тонн угля марки "ГЖ". После обогащения на одноименной фабрике концентрат поставляется на металлургические и коксохимические предприятия РФ, Украины и Юго-Восточной Азии. Предприятие находится под управлением ООО "РУК", которое управляет и другими активами ПАО "Распадская" и ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" (входят в Evraz).