Ямальские рыбаки добыли за год рекордные 9,9 тысячи тонн рыбы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 янв — РИА Новости. Около 9,9 тысячи тонн рыбы добыли в Ямало-Ненецком автономном округе в 2016 году, что является рекордным показателем для региона, сообщил представитель губернатора.

"В 2016 году в округе добыто 9892 тонны рыбы. Минувший год выдался для работников отрасли весьма удачным. Общий результат рыбодобывающих и сельскохозяйственных предприятий по добыче рыбы превысил показатели 2015 года на 1280 тонн", — рассказал представитель главы региона.

В связи с запретом промышленного вылова муксуна и нельмы на территории округа все рыбодобывающие предприятия переориентированы на увеличение объемов добычи частиковых и тресковых видов рыбы.

"На предприятиях сменили орудия лова, определили новые места промысла. Это привело к увеличению объемов добычи данных видов водных биоресурсов, что в свою очередь приводит к увеличению кормовой базы для ценных видов рыб", — отметили в пресс-службе губернатора.

Ранее правительство региона сообщало, что в перспективе на Ямале планируется построить четыре рыборазводных завода, чтобы пополнять рыбные запасы не только Обского бассейна, но и рек Пур и Таз. На данный момент на средства окружного бюджета и компании "Новатэк" в регионе развивается проект рыборазводного завода, который будет ежегодно выпускать в водоемы Ямала более 40 миллионов мальков чира, пеляди и муксуна.