Доллар дорожает к мировым валютам перед пресс-конференцией Трампа

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости/Прайм. Доллар дорожает к мировым валютам, в то время как инвесторы ожидают пресс-конференцию избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
Позднее в среду Трамп проведет первую с момента победы на выборах пресс-конференцию. Трейдеры ожидают, что на ней политик изложит планы по фискальному стимулированию и снижению налогов. Данные меры подстегнут инфляцию в США и будут способствовать более быстрому повышению процентных ставок ФРС, что поддерживает американскую валюту.
Удорожание доллара сдерживают опасения, что Трамп может критически высказаться относительно недавнего укрепления американской валюты. "Ситуация остается непредсказуемой", — сказал газете The Wall Street Journal главный валютный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Дайсаку Уэно (Daisaku Ueno).