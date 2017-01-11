Всемирный банк не ожидал, что Великобритания проголосует за выход из ЕС

ЛОНДОН, 11 янв — РИА Новости, Наталья Копылова. Всемирный банк не ожидал, что Великобритания на референдуме по вопросу о выходе из ЕС в июне прошлого года проголосует за Brexit, сообщила журналистам ведущий автор январского прогноза банка Global Economic Prospects Франческа Онсорг.

По ее словам, Всемирный банк не рассчитывал на то, что британцы проголосуют за выход из ЕС, поэтому негативное влияние этого события на экономику Великобритании не закладывалось в предыдущем макроэкономическом прогнозе, опубликованном в начале июня прошлого года до референдума.

"Сложно сравнивать прогнозы, потому что в июне мы не ожидали Brexit", — сказала она, отвечая на вопрос о причинах столь резкого ухудшения прогноза.

В своем новом прогнозе Всемирный банк резко снизил свои ожидания по росту британской экономики в 2017-2018 годах. Так, прогноз по росту ВВП Великобритании в 2017 году был снижен почти вдвое — до 1,2% с 2,1%, ожидания по экономке в 2018 году снижены до 1,3% с ранее ожидавшихся 2,1%.

Вместе с тем, по словам Онсорг, на британском финансовом рынке не наблюдается паники, так как Банк Англии сумел вовремя принять разумные меры для стабилизации ситуации после референдума. Впрочем, неопределенность вокруг Brexit будет сохраняться, считают во Всемирном банке.

"В краткосрочной перспективе мы ожидаем неопределенность вокруг всего процесса Brexit. Она будет отражаться на настроении (рынка), потребителей и бизнеса, которые будут очень осторожно принимать свои решения, особенно в инвестициях. А поскольку инвестиции имеют долгосрочный эффект, то это влияние будет сохраняться продолжительное время", — сказала она.