Медведев проведет заседание правкомиссии по иностранным инвестициям

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости/Прайм. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 11 января проведет заседание правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Одиннадцатого января Дмитрий Медведев проведет заседание правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. В заседании примут участие первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, заместители председателя правительства Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин, федеральные министры, руководители ведомств", — говорится в сообщении пресс-службы.

В октябре прошлого года Медведев заявлял, что иностранные инвесторы сохраняют интерес к России и назвал "хорошим политическим сигналом" то, что к консультативному совету по иностранным инвестициям при российском правительстве в 2016 году присоединился ряд компаний из Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме того, в декабре Медведев отмечал, что проведенные приватизационные сделки, включая сделку по продаже 19,5% акций "Роснефти", существенно повышают инвестиционную привлекательность России.