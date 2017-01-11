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Экономика

Всемирный банк понизил прогноз роста экономики еврозоны на 2017 и 2018 годы

00:2011.01.2017
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Флаг и деньги Евросоюза
© Fotolia/ nito

БРЮССЕЛЬ, 11 янв – РИА Новости, Мария Князева. Всемирный банк понизил прогнозы роста реального ВВП еврозоны на 2017 и 2018 годы на 0,1% по сравнению с июньскими оценками – до 1,5% и 1,4% соответственно, говорится в докладе "Глобальные экономические перспективы" Группы Всемирного банка.

Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
© Flickr/ Shiny Things
Всемирный банк снизил прогнозы по росту мирового ВВП на 2017-2018 года
Прогноз на 2019 год — 1,4%, он делается впервые. Оценка роста реального ВВП за 2016 год не изменилась по сравнению с июньской – 1,6%.

"Рост в еврозоне замедлился с 2% в 2015 году до 1,6% в 2016 году, так как и внутренний спрос и экспорт утратили импульс", — говорится в докладе.

ВБ отмечает рост политической неопределенности в еврозоне в прошлом году. Однако доверие в регионе оказалось устойчивым после голосования в Великобритании за выход из ЕС в июне 2016 года, говорится в документе. И все же, исходя из доклада, неясный процесс "развода" ЕС и Британии может сказываться на экономике валютного блока в ближайшие годы.

"Неопределенность по поводу процесса Brexit, как ожидается, будет оказывать давление на рост в 2017 и 2018 годах в Великобритании и, в меньшей степени, в еврозоне", — говорится в документе.

Кроме того, результаты выборов в США могут также повысить политическую неопределенность в Европе, говорится в докладе.

Эксперты ВБ упоминают и об отскоке цен на нефть со дна, достигнутого в начале 2016 года. Эта динамика стоимости "черного золота" может сказаться на таких показателях, как рост реальных доходов и частного потребления, свидетельствует текст доклада.

Здание Всемирного банка в Вашингтоне
© Flickr/ World Bank Photo Collection
Всемирный банк сохранил прогноз-2017 по росту ВВП РФ на уровне 1,5 процента
ВБ отмечает, что уровень инвестиций особенно низок на периферии еврозоны. С учетом возросшей политической неопределенности, сложившаяся ситуация может продолжить давить на капиталовложения в 2017 году, говорится в документе.

Негативные ставки ЕЦБ в сочетании с программой выкупа активов привели к заметному снижению стоимости заимствований и, в целом, имели положительное влияние на кредитные потоки в регионе. Однако возобновившиеся опасения по поводу прибыльности банковского сектора еврозоны и повышенные уровни неработающих кредитов в некоторых странах, включая Италию, могут продолжить сдерживать кредитование в валютном блоке, говорится в документе.

"Банки еврозоны остаются под существенным давлением, частично отражающим опасения по поводу будущих заработков и (что относится к некоторым уязвимым банка – ред.) недостаточных размеров буферов капитала", — говорится в докладе. Усиление этого давления может иметь и трансграничные последствия, свидетельствует доклад.

Кроме того, ВБ отмечает, что замедление темпов роста в еврозоне может сказаться на глобальном экономическом росте, в частности, на росте развивающихся стран.

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