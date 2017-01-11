Рост ВВП США в 2016 году оказался ниже ожиданий Всемирного Банка

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Рост крупнейшей экономики мира – США в 2016 году оказался на 0,3 процентных пункта ниже, чем в июне прогнозировал Всемирный банк, следует из регулярного доклада финансовой организации Global Economic Prospects.

"Рост ВВП Соединенные Штатов замедлился до 1,6%, что, в свою очередь, поспособствует возвращению (эффект низкой базы – ред.) к росту 2,2% в 2017-18 годах", — говорится в докладе банка. Рост в 2016 году оказался на 1 процентный пункт ниже показателя годом ранее. В июне ВБ полагал, что ВВП США вырастет в 2016 году на 1,9%.

Прогноз по динамике экономики США на ближайшие два года банк сохранил без изменений. При этом аналитики организации подчеркивают, что они не учитывали в нем действия грядущей администрации во главе с избранным президентом Дональдом Трампом. "Объем (реформ – ред.) и их окончательная форма все еще неясны. Финансовое стимулирование, если оно будет осуществлено, могло бы привести к более сильным результатам роста, чем указано в настоящем прогнозе", — считают эксперты.

И подчеркивают, что результаты деятельности новой администрации будут иметь серьезное воздействие на всю мировую экономику. Не всегда эти последствия будут иметь позитивный эффект, заключают они. Трамп после победы на выборах заявил о намерении вернуть производственные площадки обратно в США, чем вызвал на рынке оживление. Он пообещал снизить налоги для бизнеса в США "с уровня одних из самых высоких в мире до одних из самых низких".

После известия о победе республиканского кандидата биржевые индексы сразу на нескольких мировых торговых площадках рухнули. Но уже через две недели индексы стали не только отыгрывать свое падение, но и бить рекорды роста. Индекс Dow Jones впервые за всю историю существования дорос до 19005 пунктов. Индекс S&P 500 — до 2203,1 пункта. Доллар тоже вернулся в свой привычный коридор. Во вторник Dow Jones торговался в районе 19855 пункта, NASDAQ — 5538 пункта, а S&P 500 — 2268 пункта.