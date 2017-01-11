Рост ВВП США в 2016 году оказался ниже ожиданий Всемирного Банка

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Рост крупнейшей экономики мира – США в 2016 году оказался на 0,3 процентных пункта ниже, чем в июне прогнозировал Всемирный банк, следует из регулярного доклада финансовой организации Global Economic Prospects.
Прогноз по динамике экономики США на ближайшие два года банк сохранил без изменений. При этом аналитики организации подчеркивают, что они не учитывали в нем действия грядущей администрации во главе с избранным президентом Дональдом Трампом. "Объем (реформ – ред.) и их окончательная форма все еще неясны. Финансовое стимулирование, если оно будет осуществлено, могло бы привести к более сильным результатам роста, чем указано в настоящем прогнозе", — считают эксперты.
После известия о победе республиканского кандидата биржевые индексы сразу на нескольких мировых торговых площадках рухнули. Но уже через две недели индексы стали не только отыгрывать свое падение, но и бить рекорды роста. Индекс Dow Jones впервые за всю историю существования дорос до 19005 пунктов. Индекс S&P 500 — до 2203,1 пункта. Доллар тоже вернулся в свой привычный коридор. Во вторник Dow Jones торговался в районе 19855 пункта, NASDAQ — 5538 пункта, а S&P 500 — 2268 пункта.