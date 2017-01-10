Аэропорт "Кольцово" в новогодние каникулы увеличил пассажиропоток на 30%

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Международный аэропорт "Кольцово", расположенный в Екатеринбурге, за период с 30 декабря по 9 января увеличил пассажиропоток на 30% по сравнению с аналогичным периодом год назад, до 127 тысяч человек, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Аэропорт "Кольцово" (входит в холдинг "Аэропорты регионов") подвел итоги работы в новогодние каникулы. С 30 декабря по 9 января включительно аэропорт обслужил 127 тысяч пассажиров. Этот показатель существенно выше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда услугами "Кольцово" воспользовались только 97,8 тысячи пассажиров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в новогодние праздники пассажирам аэропорта Екатеринбурга были доступны 59 прямых направлений, рейсы по которым выполняли 29 перевозчиков. При этом только 30 декабря аэропорт обслужил более 14 тысяч пассажиров, которые путешествовали рейсами 20 авиакомпаний по 41 маршруту.

Большая часть маршрутов, как и годом ранее, в новогодние праздники были внутрироссийскими. Рейсами внутри РФ воспользовались порядка 70% пассажиров или 92,5 тысячи человек. "Самыми популярными направлениями стали две столицы, Новосибирск и Сочи", — уточняется в сообщении.

При этом в каникулы из "Кольцово" можно было отправиться прямыми рейсами на курорты Антальи, Бангкока, Гоа, Дубая, Нячанга, Пхукета, Саньи, а также в Мюнхен, Париж, Прагу, Хельсинки, Стамбул и Рим. Количество пассажиров на международных рейсах по сравнению с прошлым годом выросло в 1,5 раза. "Тройку лидеров в международном терминале составили Дубай, Прага и Нячанг", — также добавляет пресс-служба.

Международный аэропорт "Кольцово" — один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок. По итогам первого-третьего кварталов 2016 года пассажиропоток аэропорта снизился в годовом выражении на 2,8%, до 3,3 миллиона человек.