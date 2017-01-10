Бумаги российских компаний в основном дорожают на торгах в Лондоне

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Бумаги российских компаний, кроме "Газпром нефти", НЛМК и "Магнита", во вторник на торгах на Лондонской фондовой бирже (LSE) торгуются в "зеленой зоне", свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 11.30 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,07%, до 6,58 доллара, "Новатэка" — на 1,03%, до 127,70 доллара, "Лукойла" — на 0,68%, до 56,67доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,98%, до 5,21доллара, а "Газпром нефти", наоборот, дешевели на 0,26%, до 18,95 доллара.

Цена бумаг ВТБ увеличивалась на 1,00%, до 2,33 доллара, Сбербанка — на 1,31%, до 11,58 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит Тинькофф банк, дорожали на 1,18%, до 10,72 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднималась на 0,34%, до 17,18 доллара, "Северстали" — на 0,19%, до 15,88 доллара. Цена расписок НЛМК осталась на уровне закрытия торгов понедельника – 18,70 доллара.

Цена бумаг "Магнита" уменьшалась на 3,31%, до 41,30 доллара, а "Ленты" — увеличивалась на 0,74%, до 8,12 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" росла на 1,02%, до 9,36 доллара.