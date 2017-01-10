Совет директоров РСХБ 19 января обсудит докапитализацию на 5 млрд рублей

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Совет директоров Россельхозбанка 19 января обсудит вопрос докапитализации кредитной организации на 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении банка.

Данные средства предусмотрены законом о федеральном бюджете РФ на текущий год. Докапитализация банка будет проходить в рамках программы "Развитие финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса".

"Взнос в уставный капитал банка в размере 5 миллиардов рублей осуществляется путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций банка на условиях закрытой подписки акционеру банка — Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, являющегося владельцем всех голосующих акций банка", — пояснили РИА Новости в пресс-службе банка.

Россельхозбанк создан в 2000 году и является ключевым кредитором АПК страны, 100% голосующих акций банка принадлежат РФ. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, Россельхозбанк на 1 октября 2016 года занимал шестое место в банковской системе РФ.