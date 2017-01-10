Цена на золото ускорила рост, обновляя максимумы с конца ноября

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Цена на золото во вторник вечером ускорила рост — металл вновь торгуется у максимальных отметок с 30 ноября прошлого года на фоне снижения курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.24 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,6 доллара, или на 0,30% — до 1188,50 доллара за тройскую унцию. Таким образом, она находится на максимальном уровне с 30 ноября. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,73% — до 16,81 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 101,80 пункта.

Доллар дешевеет в ожидании пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 11 января. Если комментарии Трампа разочаруют инвесторов, это может спровоцировать распродажу американской валюты, отмечают аналитики.

"Инвесторы начинают покупать золото перед наступлением президентства Дональда Трампа, которое знаменует собой неопределенность", — заявил глава подразделения драгоценных металлов Marex Spectron Дэвид Говетт (David Govett) газете The Wall Street Journal.

Удешевление доллара, как правило, положительно влияет на стоимость сырьевых товаров. Подобная динамика делает драгметаллы, торгуемые в американской валюте, более доступными для инвесторов, владеющих иностранной валютой.