Рынок золота на Московской бирже за 2016 год вырос на 11%

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости/Прайм. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже в 2016 году увеличился на 11,3% — до 46,579 тонны, по серебру — на 18,9%, до 1,670 тонны, сообщает Московская биржа.

В денежном выражении на Московской бирже в 2016 году заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму более 124,8 миллиарда рублей против 94,1 миллиарда рублей за 2015 год. Только в декабре суммарный объем торгов драгоценными металлами составил более 10,2 миллиарда рублей, в том числе 4,5 тонны золотом, и 148,3 килограмма (4,9 миллиона рублей) серебром.

Участниками рынка драгоценных металлов является 61 организация: 50 банков и 11 инвестиционных компаний.

Первые в России поставочные биржевые торги золотом и серебром были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам торгов осуществляется на обезличенные металлические счета (ОМС) участников, открытые в Банке НКЦ, который выступает в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке драгоценных металлов, а также совершает операции приема-выдачи слитков драгоценных металлов.