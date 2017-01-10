S&P понизило рейтинги украинского Приватбанка

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (6)

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило кредитные рейтинги контрагента национализируемого украинского Приватбанка до "SD" (выборочный дефолт) с "R/R", отражающего, что компания находится под наблюдением регуляторных органов, говорится в сообщении агентства.

"Мы намерены пересмотреть рейтинги с уровня "SD", когда мы получим достаточно информации об оценке кредитоспособности банка после его рекапитализации ", — пишет агентство.

Приватбанк работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком страны по размеру активов. Его основным акционером являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Правительство Украины ранее приняло решение о национализации Приватбанка. Министерство финансов станет владельцем 100% его акций. Правительство гарантирует бесперебойное функционирование финансового учреждения и сохранение средств его клиентов.