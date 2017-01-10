Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в ожидании сезона отчетностей

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Фьючерсы на фондовые индексы США во вторник преимущественно слабо снижаются, поскольку инвесторы ожидают начала публикации квартальных отчетностей о корпоративных доходах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:50 мск фьючерс на индекс DJIA опускался на 0,07%, до 19816 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,03%, до 5023,25 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,01%, до 2264,75 пункта.

Крупные банки в конце этой недели опубликуют отчетности американских компаний за четвертый квартал. JPMorgan, Bank of America и Wells Fargo представят результаты отчетностей в пятницу.

Трейдеры также ожидают первую пресс-конференцию с момента победы на выборах избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 11 января. Если заявления Трампа разочаруют инвесторов, это может спровоцировать распродажу американской валюты.

Кроме того, по мере приближения инаугурации Дональда Трампа, которая пройдет 20 января, инвесторы начинают реагировать на заявленную им бюджетно-налоговую политику. Политика Трампа предполагает введение новых мер стимулирования экономики, в частности, увеличение бюджетных расходов и сокращение налогов.