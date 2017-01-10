Объем платежей через портал госуслуг в 2016 году вырос втрое

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Объем платежей через единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в 2016 году вырос почти в три раза по сравнению с 2015 годом и составил 7,9 миллиарда рублей, сообщает Минкомсвязь РФ во вторник.

В 2015 году таких платежей было совершено 2,6 миллиона на общую сумму 2,9 миллиарда рублей, в 2014 году — 918 тысяч платежей на сумму 780 миллионов рублей.

"В 2016 году через единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) было совершено 7,4 миллиона успешных платежей на общую сумму 7,9 миллиарда рублей. Объем платежей 2016 года почти в три раза превысил показатели 2015 года", — говорится в сообщении ведомства.

В 2017 году ожидается дальнейший рост количества и объема платежей. "Получение госуслуг в электронном виде становится более популярным. С 1 января 2017 года у граждан появилась экономическая мотивация заказывать госуслуги через ЕПГУ", — отметил замглавы ведомства Алексея Козырева, чьи слова приводятся в сообщении.

Он добавил, что при подаче заявления о предоставлении госуслуги в электронной форме предусмотрена льгота по оплате государственной пошлины. Согласно вступившим в силу изменениям в налоговое законодательство, пошлина рассчитывается с коэффициентом 0,7.

Сейчас на ЕПГУ доступна оплата налогов, пошлин за госуслуги, услуг ЖКХ, штрафов и задолженностей. Оплатить начисления можно с помощью банковских карт, электронных кошельков, через мобильный телефон. Также можно скачать квитанцию для оплаты в банк.