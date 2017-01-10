Биржи США снижаются в преддверии сезона отчетностей

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Основные фондовые индексы США во вторник торгуются в "красной зоне", поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии публикации квартальных отчетностей о корпоративных доходах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.51 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,21% — до 19845,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,02%, до 5530,90 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,12%, до 2266,27 пункта.

На этой неделе свои отчетности представят крупнейшие банки США. JPMorgan, Bank of America и Wells Fargo опубликуют свои результаты за минувший квартал в пятницу. Трейдеры также ожидают первую с момента победы на президентских выборах в США пресс-конференцию Дональда Трампа, которая состоится 11 января.

Кроме того, по мере приближения инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января, инвесторы начинают реагировать на заявленную им бюджетно-налоговую политику. Политика нового президента предполагает введение новых мер стимулирования экономики, в частности, увеличение бюджетных расходов и сокращение налогов.