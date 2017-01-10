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Экономика

Вылов рыбы в 2016 году обновил рекорд предыдущего года

13:2210.01.2017
(обновлено: 21:49 10.01.2017)
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Вылов рыбы. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Красноухов
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Российские рыбаки в 2016 году по предварительным данным выловили 4,755 миллиона тонн рыбы, что на 5,5%, или на 248,8 тысячи тонн больше рекордного уровня 2015 года, говорится в сообщении Росрыболовства.

"В Дальневосточном бассейне добыто на 8% (или на 227,2 тысячи тонн) больше прошлогоднего показателя – 3,114 миллиона тонн. В том числе вылов минтая вырос на 7,2% (на 116,8 тысячи тонн) и достиг 1,741 миллиона тонн, вылов сельди увеличился на 3,4% (на 12,67 тысячи тонн) – до 398,9 тысячи тонн, трески – на 11% (на 8,76 тысячи тонн), до 87,7 тысячи тонн, крабов – на 14,3% (на 7 тысяч тонн), до 57 тысяч тонн", — говорится в сообщении.

В Северном бассейне вылов составил 567 тысяч тонн, что выше уровня 2015 года на 1,4%, объем вылова трески вырос на 4% — до 394,2 тысячи тонн. Вылов пикши вырос на 26,3% и достиг 115,7 тысячи тонн, камбал — на 8%, до 10,4 тысячи тонн, зубатки — на 13,7%, до 7,6 тысячи тонн.

Третье место по объемам вылова занимает Азово-Черноморский бассейн: объем добычи здесь составил 103 тысячи тонн, что больше показателя прошлого года на 5,6%. В частности, на промысле хамсы было добыто 48,5 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 6,1%, вылов тюльки увеличился на 10% — до 7,61 тысячи тонн.

Общий вылов в Балтийском море вырос на 8,7% и составил 72,63 тысячи тонн. Шпрота рыбаки выловили на 12% больше — 34 тысячи тонн, балтийской сельди — на 16,4% больше, 24,3 тысячи тонн. Вылов рыбы в Волжско-Каспийском бассейне снизился на 2,4% и составил 68 тысяч тонн. Вылов кильки повысился почти на 5% — до 1,5 тысячи тонн.

Освоение российскими рыбопромышленниками квот в зонах иностранных государств, конвенционных районах и в открытой части Мирового океана снизилось на 4,4% и составило 681,4 тысячи тонн. По итогам 2015 года вылов российских рыбаков достиг рекордного за последние 15 лет показателя — около 4,5 млн тонн.

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